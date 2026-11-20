RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperoleh pengakuan atas keberhasilannya memperkuat fondasi bisnis dan mengembangkan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

BSI meraih penghargaan sebagai Bank dengan Pertumbuhan Pendanaan Berkelanjutan, sementara Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dinobatkan sebagai Tokoh Penggerak Transformasi Perbankan Syariah dan Industri Halal Nasional.

Penghargaan tersebut sejalan dengan upaya BSI dalam memperkokoh struktur pendanaan sebagai landasan untuk menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Advertisement Perseroan terus memperluas jangkauan nasabah melalui pengembangan ekosistem industri halal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis emas, serta layanan haji dan umrah.

Melalui strategi tersebut, BSI semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan berbasis syariah sekaligus mendorong percepatan pengembangan ekosistem halal di Tanah Air.

Dari sisi pendanaan, hingga Agustus 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,71 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp389 triliun.

Advertisement Sementara itu, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) mencapai Rp246 triliun.

Pertumbuhan dana murah tersebut terutama didorong oleh peningkatan tabungan yang mencapai Rp171 triliun.

Kondisi ini semakin memperkuat komposisi pendanaan BSI sekaligus meningkatkan efisiensi biaya dana perusahaan.

Efisiensi tersebut terlihat dari penurunan Cost of Fund (CoF) sebesar 37 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2026, CoF BSI berada di level 2,30 persen.