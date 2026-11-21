RADAR BOGOR – Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, terus menggali potensi lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pengembangan kerajinan tangan, pelatihan keterampilan, hingga pengolahan sampah menjadi kompos menjadi bagian dari upaya pemberdayaan warga.

Lurah Margajaya Bogor Yudi Maryudi Somiki mengatakan, pengembangan wilayah membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi berbagai unsur. Mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pengurus RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga aparatur kelurahan.

Menurutnya, Margajaya Bogor memiliki modal sosial dan potensi kewilayahan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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“Modal sosial dan potensi kewilayahan di Margajaya ini sangat luar biasa sehingga harus dikelola bersama agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yudi, Jumat, 20 November 2026.

Salah satu upaya pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui Kampung Jujur Margajaya (KajurMa).

Advertisement Program tersebut menghasilkan berbagai produk kerajinan tangan, seperti jahitan jelujur, makrame, dan rajutan.

Kelurahan juga mendorong peningkatan keterampilan warga melalui pelatihan tata boga, menjahit, serta kerajinan tangan.

Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Sampah Diolah Jadi Kompos

Tak hanya sektor ekonomi kreatif, Margajaya juga mengembangkan program pengelolaan lingkungan melalui School Water and Management (Suam) yang diinisiasi bersama kalangan akademisi.

Program ini mengajak masyarakat memilah sampah organik dari rumah untuk kemudian diolah menjadi pupuk kompos. Proses pengolahannya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.