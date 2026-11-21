RADAR BOGOR – Upaya memperluas ruang hijau sekaligus memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli yang menanam 5.000 pohon produktif di sejumlah titik di Jakarta.

Penanaman pohon tersebut menjadi bagian dari program BRI Peduli Grow & Green yang bertujuan mendukung pemulihan ekosistem, meningkatkan tutupan hijau, memperbaiki kualitas udara, serta membantu penyerapan karbon.

Seremoni penanaman pohon BRI berlangsung di Embung Pemuda, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. Selain lokasi tersebut, penanaman pohon produktif juga dilakukan di sejumlah titik lain, termasuk TPS Badan Air dan SMKN 74 Jakarta.

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Melalui program ini, BRI berharap tanaman yang ditanam tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menghasilkan buah yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Tak Sekadar Menanam, Ada Pemeliharaan Selama Setahun

Advertisement Program BRI Peduli Grow & Green tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pelaksanaannya mencakup penyusunan desain program, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga pendataan kondisi dan perkembangan tanaman.

BRI juga melakukan pengukuran potensi cadangan dan serapan karbon sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik, BRI menyiapkan perawatan dan pemantauan selama satu tahun setelah penanaman. Program ini menargetkan tingkat kelangsungan hidup tanaman minimal 80 persen pada bulan ke-12.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dihitung dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari kemampuan tanaman bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Hedi, salah seorang warga setempat, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan pohon produktif dapat membuat lingkungan menjadi lebih rindang, sejuk, dan nyaman.

“Menurut saya, program yang dilakukan BRI Peduli ini sangat baik karena melalui penanaman pohon, lingkungan di sekitar sini dapat menjadi lebih rindang, sejuk, dan nyaman bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, tidak hanya melalui penanaman, tetapi juga disertai pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat agar pohon-pohon yang telah ditanam dapat dirawat dan tumbuh dengan baik,” ungkapnya.