RADAR BOGOR - Peluang kerja di industri perhotelan internasional terus terbuka bagi tenaga kerja Indonesia. Sangkuriang Maritim Hotel Institute (SMHI) Kota Bogor melepas 100 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah dibekali keterampilan housekeeping untuk bekerja di luar negeri.

Adapun, pelepasan tersebut berlangsung bersamaan dengan wisuda ke-16 Sangkuriang Maritim Hotel Institute di Grand Mulia Ballroom Bigland Hotel Bogor, Sabtu, 21 November 2026. Sebanyak 31 mahasiswa juga resmi diwisuda dalam kesempatan tersebut.

Direktur Utama Sangkuriang Maritim Hotel Institute, Theo Goerge Gill, mengatakan pelepasan 100 calon PMI merupakan bagian dari program SMK Go Global. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

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Para peserta mendapatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan (upgrading skill), khususnya di bidang housekeeping, sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja internasional.

“Wisuda sebanyak 31 orang ditambah pelepasan calon pekerja migran Indonesia 100 orang. Kami melaksanakan program SMK Go Global bekerja sama dengan BP3MI Jabar dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melatih 100 orang di bidang housekeeping. Setelah selesai, mereka akan kita bantu untuk bekerja di luar negeri,” kata Theo.

Advertisement Menurutnya, pelatihan tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan industri perhotelan di negara penempatan. Dalam kegiatan itu, turut hadir perwakilan BP3MI Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja, serta mitra agen penempatan dari Albania yang berpeluang membuka akses kerja bagi tenaga Indonesia.

Selain program calon PMI, SMHI juga mengembangkan pendidikan perhotelan dan kapal pesiar melalui dua jalur, yakni program satu tahun setara D1 dan tiga tahun setara D3. Lulusan program tiga tahun juga memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 di NHI Bandung.

Theo menjelaskan, salah satu keunggulan pendidikan di SMHI adalah penerapan job training yang terhubung langsung dengan industri. Mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga memperoleh pengalaman kerja sehingga berpeluang direkrut oleh hotel tempat mereka menjalani praktik.

“Setelah job training, industri melihat bahwa mereka punya potensi. Potensi inilah yang membuat hotel tidak perlu lagi mencari pekerja baru, jadi mereka langsung ambil anak training yang bagus,” jelasnya.