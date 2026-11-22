RADAR BOGOR - Baru beberapa hari menerima gaji, tetapi saldo rekening sudah mulai menipis.

Padahal, seseorang telah bekerja sepanjang bulan, berangkat pagi dan pulang malam demi memenuhi kebutuhan hidup.

Situasi seperti ini mungkin terasa akrab bagi banyak pekerja bergaji UMR.

Advertisement Setiap bulan, penghasilan seolah hanya singgah sebentar sebelum kembali habis untuk membayar kebutuhan sehari-hari.

Tidak sedikit yang kemudian menganggap besaran gaji sebagai satu-satunya penyebab sulitnya kondisi keuangan.

Advertisement Padahal, persoalannya tidak selalu terletak pada jumlah pendapatan, tetapi juga bagaimana uang tersebut dikelola.

Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto, menyoroti pentingnya literasi keuangan, terutama kemampuan mengatur penghasilan dan membangun aset sejak dini.

Selama ini, pendidikan formal lebih banyak mempersiapkan seseorang untuk memasuki dunia kerja.

Namun, pengetahuan mengenai pengelolaan gaji, perencanaan keuangan, hingga investasi justru sering kali harus dipelajari secara mandiri.

Akibatnya, banyak orang mampu mendapatkan penghasilan sendiri, tetapi belum memiliki sistem yang tepat untuk menjaga agar uangnya tidak habis sebelum waktunya.