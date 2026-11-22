RADAR BOGOR – Masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

Pasalnya, pelaku kejahatan kini memanfaatkan kode QRIS palsu untuk mengalihkan dana transaksi ke rekening mereka, baik saat pembayaran langsung di merchant maupun ketika berbelanja secara online.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memindai kode QRIS tanpa memeriksa keaslian dan identitas penerima pembayaran.

Advertisement Modus penipuan ini dapat membuat uang pelanggan masuk ke rekening pelaku, bukan kepada pedagang atau penjual yang seharusnya menerima pembayaran.

Dalam transaksi langsung di merchant, pelaku biasanya mengganti kode QRIS yang tersedia di tempat pembayaran dengan kode milik mereka.

Akibatnya, pelanggan yang merasa telah membayar kepada pemilik usaha justru mengirimkan uang ke rekening penipu.

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Sementara dalam transaksi daring, pelaku menjalankan aksinya dengan menawarkan barang berharga menarik melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.

Ketika calon pembeli menunjukkan ketertarikan, pelaku kemudian mengirimkan kode QRIS sebagai metode pembayaran.

Namun, kode tersebut ternyata terhubung dengan rekening pelaku. Dengan demikian, uang yang ditransfer pembeli tidak sampai kepada penjual atau merchant yang sebenarnya dituju.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan transaksi pembayaran digital yang aman.