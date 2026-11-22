RADAR BOGOR - Berawal dari usaha sederhana, dengan berjualan di warung kecil dan pinggir jalan, Baso Aci Mak Keyy kini terus berupaya mengembangkan bisnis kulinernya.

Selama kurang lebih 5 tahun, usaha yang menawarkan jajanan bercita rasa gurih dan pedas ini berhasil menarik perhatian pelanggan, tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari luar wilayah tempat usahanya berada.

Di balik perjalanan tersebut, ada konsistensi dalam menjaga cita rasa yang menjadi salah satu kekuatan Baso Aci Mak Keyy.

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Mengandalkan rasa pedas yang khas, produk ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum.

Berawal dari Penjualan Sederhana, Pelanggan Datang dari Berbagai Wilayah

Advertisement Keyy, pemilik Baso Aci Mak Keyy mengungkapkan, perjalanan usahanya dimulai dengan cara yang sederhana.

Pada awal merintis bisnis, ia mengandalkan penjualan secara langsung melalui warung kecil, berjualan di pinggir jalan, hingga menerima pesanan dari tetangga dan masyarakat sekitar.

Meski belum memanfaatkan strategi pemasaran digital secara maksimal, usahanya perlahan dikenal berkat rekomendasi pelanggan dari mulut ke mulut.

"Awalnya saya hanya berjualan di warung kecil, pinggir jalan, dan menerima pesanan dari tetangga maupun masyarakat sekitar. Alhamdulillah, karena konsumen cocok dengan cita rasa yang saya tawarkan, pelanggan mulai berdatangan, bahkan dari luar lingkungan tempat tinggal. Informasi tentang produk ini juga menyebar dari mulut ke mulut," ungkap Keyy.

Perjalanan selama 5 tahun tersebut, menjadi pengalaman berharga bagi Keyy dalam mengenali selera konsumen sekaligus mempertahankan kualitas produk yang ditawarkan.

Baso Aci Pedas Jadi Menu Andalan Mak Keyy

Mengusung konsep jajanan berbahan dasar tepung tapioka atau aci, Baso Aci Mak Keyy menawarkan sensasi tekstur kenyal dengan perpaduan rasa gurih dan pedas yang menggugah selera.