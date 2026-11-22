RADAR BOGOR – Siapa sangka, usaha kuliner yang kini menawarkan pengalaman makan di tengah hamparan sawah ini dulunya hanya bermula dari dapur rumah sederhana.

Seblak Prasmanan Ci Anis, yang dirintis sejak 2019 di Kampung Sinengah, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor perlahan tumbuh menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik perhatian masyarakat.

Perjalanan Ci Anis membangun usahanya bukanlah proses yang instan.

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Berawal dari keterbatasan, ia mencoba mengembangkan bisnis kuliner dengan mengandalkan ketekunan, keberanian mengambil peluang, serta konsistensi dalam menjalankan usaha.

Kini, usaha tersebut tidak hanya dikenal melalui sajian seblaknya, tetapi juga menawarkan suasana bersantap yang berbeda.

Advertisement Lapaknya yang berada di tengah area persawahan, memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan sekaligus merasakan suasana alam terbuka.

Berawal dari Dapur Rumah, Kini Punya Lapak Sendiri

Tahun 2019 menjadi titik awal perjalanan Seblak Prasmanan Ci Anis.

Saat itu, Ci Anis mulai merintis usaha dari dapur rumah dengan peralatan dan fasilitas sederhana.

"Sedikit demi sedikit, usaha mulai berkembang," ucapnya.

Informasi mengenai dagangannya menyebar melalui pelanggan yang merasa puas dan kemudian merekomendasikannya kepada keluarga, teman, hingga tetangga.