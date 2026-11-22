RADAR BOGOR - Cara berbelanja masyarakat, terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.

Kondisi ini, turut mendorong pelaku usaha kecil untuk beradaptasi, termasuk Rumsi, pemilik Warung Sembako di Kampung Gosali, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang mulai memanfaatkan layanan digital untuk menunjang aktivitas usahanya.

Jika sebelumnya kegiatan jual beli hanya mengandalkan transaksi secara langsung dengan pembayaran tunai, kini Rumsi mulai menerapkan cara yang lebih praktis melalui pemanfaatan WhatsApp dan pembayaran digital menggunakan QRIS.

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Langkah tersebut, menjadi bagian dari upaya Rumsi mengikuti perkembangan zaman sekaligus memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Berawal dari Cara Konvensional, Kini Mulai Manfaatkan Teknologi

Advertisement Sebelum mengenal pemasaran dan transaksi digital, aktivitas Warung Sembako Rumsi berjalan seperti kebanyakan usaha kecil pada umumnya.

Pelanggan datang langsung ke warung untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga.

Komunikasi mengenai produk maupun pemesanan juga masih dilakukan secara tatap muka, sedangkan pembayaran sepenuhnya mengandalkan uang tunai.

Namun, perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi Rumsi untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan usahanya.

Salah satu perubahan yang mulai diterapkan adalah penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan.

Melalui aplikasi tersebut, informasi mengenai produk dan pemesanan dapat disampaikan dengan lebih mudah tanpa harus selalu bertemu secara langsung.