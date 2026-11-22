RADAR BOGOR – Pandemi COVID-19 pada 2020, menjadi masa penuh ketidakpastian bagi banyak orang.

Ketika sejumlah usaha harus bertahan di tengah tekanan ekonomi, Igman Yuda Pratama justru melihat peluang untuk memulai perjalanan bisnisnya melalui penjualan online.

Berbekal keinginan untuk tetap memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup, pria yang akrab disapa Igman ini mulai mencoba peruntungan dengan berjualan berbagai produk secara daring.

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Perjalanannya tentu tidak langsung menghasilkan keuntungan besar.

Pada masa awal merintis usaha, pendapatan yang diperoleh bahkan hanya sekitar Rp50 ribu per hari.

Advertisement Namun, keterbatasan modal dan pengalaman tidak membuatnya berhenti mencoba.

Kini, usaha yang dahulu dijalankan dari sebuah sudut kecil di rumah tersebut telah berkembang.

Igman mampu mencatat omzet penjualan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per hari.

Bahkan, sudah memiliki gudang khusus untuk menyimpan berbagai produk dagangannya.

Memulai Bisnis Online dari Kondisi Serba Terbatas

Keputusan Igman untuk memulai bisnis online pada 2020 bukan tanpa alasan.