RADAR BOGOR – Berawal dari usaha kecil-kecilan di rumah, Muhammad Fahrezy berhasil membawa bisnis fashion wanita miliknya, Lomary Wear, memasuki pasar digital.

Berbekal keberanian mencoba peluang baru dan mengikuti perkembangan teknologi, usaha yang dirintis sejak September 2025 itu kini mampu menjangkau konsumen lebih luas melalui sejumlah platform e-commerce dan media sosial.

Perjalanan Lomary Wear menjadi gambaran bagaimana digitalisasi dapat membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM fashion.

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Dari pemasaran sederhana melalui teman dan keluarga, kini produk-produk yang ditawarkan Fahrezy bisa dipasarkan secara online melalui Shopee, TikTok Shop, dan Instagram.

Berawal dari Usaha Rumahan, Pasar Masih Terbatas

Advertisement Sebagai pemilik Lomary Wear, Muhammad Fahrezy memulai bisnis fashion wanita dengan langkah sederhana. Pada masa awal merintis usaha, ia hanya mengandalkan rumah sebagai tempat berjualan.

Jangkauan konsumennya pun masih terbatas di lingkungan sekitar, seperti tetangga satu kampung, teman dekat, hingga kerabat.

Strategi pemasaran dilakukan dari mulut ke mulut dengan mengandalkan rekomendasi orang-orang terdekat.

Sistem pembayaran saat itu juga masih konvensional, yakni menggunakan uang tunai atau cash.

Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat Fahrezy untuk terus mengembangkan bisnis yang sedang dibangunnya.

Digitalisasi Jadi Titik Balik Perkembangan Lomary Wear

Setelah sekitar tiga bulan menjalankan usaha, Fahrezy mulai menyadari bahwa Lomary Wear membutuhkan strategi pemasaran yang lebih luas agar dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya.