RADAR BOGOR – Sebanyak 25 pelaku UMKM dari lima wilayah di Indonesia menerima dukungan pengembangan usaha senilai total Rp375 juta melalui program Jawara Lokal J&T Express 2026.

Selain bantuan modal pengembangan usaha, para penerima juga memperoleh fasilitas diskon ongkos kirim sebesar 30 persen serta kesempatan promosi produk melalui aplikasi J&T Express.

Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Advertisement Program Jawara Lokal J&T Express telah menyelesaikan rangkaian kegiatannya di lima wilayah, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Bali–Nusa Tenggara Barat, serta Jawa Tengah–Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng–DIY).

Dalam pelaksanaannya, J&T Express berkolaborasi dengan Kementerian UMKM RI dan Dinas UMKM di masing-masing wilayah.

Dari setiap wilayah dipilih lima UMKM unggulan melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara.

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Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas produk, keunikan atau kekhasan lokal, hingga potensi pengembangan usaha.

Produk yang dihadirkan para peserta pun beragam. Mulai dari olahan kuliner tradisional khas Aceh hingga produk fesyen dari wilayah Jateng–DIY.

Keberagaman tersebut memperlihatkan besarnya potensi produk lokal Indonesia untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Manager Public Affairs J&T Express, Adriansyah Halim, mengatakan penyelesaian program di lima wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan jangka panjang bersama pelaku UMKM.