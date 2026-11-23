RADAR BOGOR – Di tengah ramainya aktivitas pagi di lingkungan sekolah, aroma gorengan hangat menjadi salah satu daya tarik bagi para siswa.

Dari bakwan hingga pisang cokelat, aneka jajanan sederhana itu menjadi sumber penghasilan bagi Nurhimah dan Samsu, pasangan suami istri yang telah menekuni usaha gorengan sejak 2009.

Selama kurang lebih 17 tahun, keduanya konsisten menjalankan usaha kecil tersebut dengan mengandalkan tenaga sendiri.

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Meski terlihat sederhana, perjalanan panjang mereka menjadi bukti bahwa ketekunan dan semangat mencari nafkah tetap menjadi modal penting dalam mempertahankan usaha.

Setia Berjualan di Lingkungan Sekolah

Advertisement Nurhimah dan Samsu menawarkan beragam gorengan yang cukup akrab di lidah masyarakat.

Mulai dari bakwan, tempe goreng, tahu, risol, cireng, hingga pisang cokelat atau piscok.

Pada Senin hingga Jumat, keduanya berjualan di lingkungan SDN 1 Kadusewu, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Aktivitas berjualan dimulai sejak pukul 07.00 WIB hingga 11.00 WIB," ucap Nurhimah.

Mayoritas pembelinya merupakan anak-anak sekolah yang mencari jajanan untuk menemani waktu istirahat.

Sementara itu, ketika memasuki akhir pekan, Sabtu dan Minggu, mereka memilih berjualan di rumah.