RADAR BOGOR - Berawal dari keinginan menghadirkan aneka jajanan yang disukai masyarakat, Siti Haeriyah membangun usaha kuliner bernama Kedai Umi Vidoh di Kampung Cikadu, Desa Singabraja, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.

Sejak mulai beroperasi pada Maret 2024, kedai ini terus menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman, terutama bagi kalangan anak sekolah hingga remaja.

Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ramai, Kedai Umi Vidoh mencoba menarik perhatian pelanggan melalui variasi menu yang beragam.

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Tak hanya menyajikan jajanan populer, usaha ini juga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

Sajikan Aneka Jajanan Favorit Anak Muda

Advertisement Kedai Umi Vidoh menghadirkan berbagai pilihan makanan yang cukup akrab dengan selera pencinta jajanan kekinian.

"Mulai dari seblak, bakso, mi jebew, bakso kuah seblak, hingga pisang crispy," ungkap Siti Haeriyah.

Ada pula menu lain yang tidak kalah menarik, seperti gabin ubi ungu isi cokelat dan sejumlah jajanan lainnya.

Untuk melengkapi pilihan makanan, Siti Haeriyah juga menyediakan aneka minuman segar.

Di antaranya es capcin, es cappuccino boba, Pop Ice, serta es Chocolatos matcha.

Keberagaman menu tersebut menjadi salah satu cara Kedai Umi Vidoh memenuhi selera pelanggan dari berbagai kalangan.