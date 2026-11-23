RADAR BOGOR – Aktivitas ekonomi digital semakin memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Hingga 31 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun.

Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial atau fintech, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Advertisement Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong DJP untuk terus menyesuaikan strategi administrasi maupun pengawasan perpajakan.

Langkah penyesuaian diperlukan agar sistem perpajakan tetap mampu mengikuti perkembangan model bisnis dan transaksi digital yang semakin dinamis.

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Berdasarkan data hingga akhir Oktober 2026, kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE dengan nilai Rp46,36 triliun.

Selanjutnya, penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebanyak Rp2,23 triliun.

PPN PMSE Sumbang Penerimaan Rp46,36 Triliun

Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak ekonomi digital.

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).