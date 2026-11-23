RADAR BOGOR – Membayar semangkuk bakso kini tak harus selalu menggunakan uang tunai.

Perkembangan teknologi pembayaran digital mulai dimanfaatkan pelaku usaha kuliner untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan.

Salah satunya dilakukan Faisal dan Irma, pemilik Mie Ayam dan Bakso Salma 48 Khas Solo di Kampung Kemang, Desa Mekarjaya, Kabupaten Bogor.

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Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin berkembang, keduanya berupaya mengikuti perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.

Penggunaan QRIS menjadi salah satu langkah yang diterapkan untuk membuat proses pembayaran lebih praktis dan fleksibel.

Advertisement Bukan sekadar menawarkan aneka bakso dan mie ayam, usaha milik pasangan suami istri ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi mulai menjadi bagian penting dalam aktivitas UMKM.

Nama Salma Punya Cerita di Balik Usaha Kuliner

Mie Ayam dan Bakso Salma 48 Khas Solo merupakan usaha kuliner yang dikelola Faisal bersama sang istri, Irma.

Nama Salma sendiri ternyata memiliki makna tersendiri karena merupakan gabungan dari nama kedua pemiliknya.

"Nama Salma kami ambil dari gabungan nama kami, yaitu Faisal dan Irma. Jadi, nama tersebut memiliki arti tersendiri bagi kami. Sedangkan angka 48 menjadi bagian dari identitas nama usaha kami," ungkap Faisal.

Berada di Kampung Kemang RT 001/RW 006, Desa Mekarjaya, Kabupaten Bogor, warung ini menghadirkan berbagai pilihan menu yang dapat dinikmati pencinta kuliner, khususnya penggemar bakso dan mie ayam.