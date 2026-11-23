RADAR BOGOR - Tak perlu lagi repot menyiapkan uang tunai, saat ingin menikmati dimsum.

Raina Dimsum, usaha kuliner yang berlokasi di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor kini mulai menghadirkan kemudahan transaksi dengan menyediakan pembayaran digital melalui QRIS.

Langkah ini, menjadi bagian dari upaya Raina Dimsum mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menyesuaikan diri dengan kebiasaan pelanggan yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran nontunai.

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Berlokasi di kawasan Kampung Cipatat Desa, tepatnya di depan Puskesmas Kiarapandak dan MTs Mujahidin, usaha kuliner ini menawarkan berbagai pilihan dimsum dengan cita rasa dan harga yang beragam.

Hadirkan Beragam Dimsum dengan Harga Terjangkau

Advertisement Raina Dimsum tidak hanya mengandalkan kemudahan pembayaran, tetapi juga menghadirkan sejumlah varian menu untuk memenuhi selera pelanggan.

Beberapa pilihan yang tersedia di antaranya dimsum goreng dan dimsum mentai.

Untuk harganya, dimsum goreng dibanderol Rp5.000 per buah, sedangkan dimsum mentai dijual Rp15.000 per porsi.

Dengan pilihan menu tersebut, Raina Dimsum berupaya menjangkau konsumen dari berbagai kalangan yang ingin menikmati camilan bercita rasa lezat dengan harga ramah di kantong.

Dari Pembayaran Tunai Beralih ke QRIS

Sebelum menerapkan QRIS, transaksi di Raina Dimsum masih dilakukan secara konvensional.

Pelanggan harus membayar langsung kepada penjual menggunakan metode pembayaran yang tersedia di tempat usaha.