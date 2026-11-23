RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat penyaluran pembiayaan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Hingga penghujung Triwulan III 2026, kinerja penyaluran kredit perseroan menunjukkan tren positif dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin, 9 November 2026 lalu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa ekspansi kredit perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan bisnis. Pembiayaan juga diarahkan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian masyarakat melalui penerapan strategi selective growth.

Sampai dengan akhir September 2026, total kredit yang telah disalurkan BRI mencapai Rp1.647,1 triliun. Angka tersebut meningkat 14,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan komposisi portofolio yang masih didominasi pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BRI menilai keberhasilan penyaluran kredit tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dikucurkan, tetapi juga dari kemampuan pembiayaan tersebut dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

“Bagi BRI, yang terpenting bukan semata-mata seberapa besar kredit dapat disalurkan, tetapi bagaimana kredit tersebut mampu mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sekaligus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selective growth,” ujar Hery dalam siaran pers BRI.

Advertisement Selain memperkuat pembiayaan UMKM, BRI turut mengoptimalkan segmen konsumer untuk mendukung daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi dalam negeri. Hingga September 2026, kredit konsumer tercatat sebesar Rp242,9 triliun atau tumbuh 9 persen YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp222,9 triliun.

Pertumbuhan pada segmen tersebut ditopang sejumlah produk unggulan. BRI KPR mencatat peningkatan 13,1 persen secara tahunan, sementara BRI Multiguna tumbuh 8,9 persen. Kinerja paling tinggi berasal dari BRI KKB yang melonjak 302,8 persen YoY.

Ke depan, perseroan akan terus menggali peluang pertumbuhan pembiayaan konsumer melalui berbagai produk, termasuk kredit multiguna, kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), serta layanan pinjaman konsumer lainnya.

Di tengah ekspansi pembiayaan, BRI juga berupaya mempertahankan kualitas aset agar tetap terjaga. Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang turun menjadi 2,9 persen pada akhir September 2026. Sebelumnya, rasio tersebut berada di level 3,1 persen pada Triwulan III 2025, sehingga mengalami perbaikan sekitar 22 basis poin secara tahunan.

Perbaikan kualitas kredit tersebut didukung penerapan strategi selective growth, penguatan kemampuan sistem peringatan dini (early warning system), serta peningkatan efektivitas proses penagihan dan pemulihan kredit melalui optimalisasi collection dan recovery.