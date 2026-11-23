RADAR BOGOR – Intelligence Dakwah Community (IDC) Bamuis BNI berhasil mencetak kader dai kreatif yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tak hanya mengembangkan dakwah di lingkungan kampus, sejumlah mahasiswa penerima beasiswa bahkan berhasil menorehkan prestasi hingga kancah internasional dalam lima tahun perjalanan organisasi.

Capaian itu menjadi bagian dari perjalanan IDC Bamuis BNI di milad ke-5 dengan mengusung tema “Bertumbuh dalam Kolaborasi dan Berdampak bagi Umat” di Aula Gedung Boash Convention Centre, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.

Advertisement Ketua Pelaksana Milad ke-5 IDC Bamuis BNI, Ghozali Muhammad mengatakan, salah satu perkembangan organisasi selama lima tahun terakhir terlihat dari bertambahnya wilayah koordinasi, dari semula lima menjadi tujuh wilayah.

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Ketujuh wilayah itu meliputi Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA), Universitas Islam Tribakti (UIT), Universitas Islam Bogor (UIB), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, dan STID Mohammad Natsir.

Advertisement “Filosofinya IDC adalah lembaga atau organisasi dakwah khusus penerima beasiswa Bamuis BNI Program 1.000 Dai. Alhamdulillah, kita berhasil berdampak untuk umat,” ujarnya, Senin, 23 November 2026.

Ketua Badan Pelaksana Pusat sekaligus penggagas IDC, Lukman Nur Hakim menjelaskan, tantangan dakwah saat ini semakin kompleks seiring perkembangan zaman.

Seorang dai, lanjut dia, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan berceramah, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi dan media untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

Metode dakwah juga perlu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat agar pesan Islam dapat diterima berbagai kalangan.

“Saat ini kita tidak bisa hanya berdakwah lewat ceramah saja, tetapi harus melihat kebutuhan zaman dan kondisi terkini. Jadi, berdakwah kini bisa melalui berbagai macam cara yang variatif seiring berkembangnya zaman,” ungkapnya.