RADAR BOGOR - Punya penghasilan Rp4 juta per bulan pada 2026 bukan perkara mudah, terutama ketika kebutuhan sehari-hari terus menyita sebagian besar pendapatan.

Baru beberapa hari setelah gajian, saldo rekening sudah mulai menipis.

Padahal, merasa tidak banyak membeli barang di luar kebutuhan.

Advertisement Kondisi ini mungkin terasa akrab bagi banyak pekerja. Uang masuk setiap bulan, tetapi sulit menyisakan tabungan.

Belum lagi jika tiba-tiba motor harus diservis, biaya kesehatan muncul, atau ada kebutuhan keluarga yang tidak bisa ditunda.

Advertisement Persoalannya bukan selalu karena kebiasaan boros.

Pengelolaan keuangan yang belum terencana, cicilan yang menumpuk, serta tidak adanya dana cadangan bisa membuat penghasilan terbatas semakin sulit dikendalikan.

Sekretaris Koperasi Galang Visi Nusantara, Rizki Riyanto menyoroti, pentingnya menyusun prioritas keuangan bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.

Rizki yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor III ITB Vinus Bogor menekankan, penghasilan Rp4 juta perlu dikelola dengan urutan keputusan yang tepat.

Menurutnya, sebagian orang terlalu terburu-buru mengejar keuntungan investasi, sementara sebagian lainnya justru membiarkan uang mengendap tanpa perencanaan yang jelas.