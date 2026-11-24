RADAR BOGOR – bank bjb berhasil mengukuhkan prestasinya di ajang Festival Olahraga, Budaya, dan Seni (FOBS) Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Barat 2026.

Mengirimkan 90 peserta, bank bjb sukses meraih gelar Juara Umum setelah mengumpulkan empat gelar Juara 1 dan tiga penghargaan Juara 3 dari berbagai kategori perlombaan.

Keberhasilan tersebut menjadi cerminan kekompakan, semangat sportivitas, serta keterlibatan aktif insan bank bjb dalam membangun lingkungan kerja yang positif.

Advertisement Tidak hanya melalui aktivitas olahraga, para pegawai juga menunjukkan kemampuan dan kreativitas di bidang seni, budaya, serta literasi.

Penghargaan Juara Umum diserahkan dalam rangkaian seremoni penutupan Fun Walk sekaligus Festival Olahraga, Budaya, dan Seni FKIJK Jawa Barat 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Umum FKIJK Jawa Barat, Darwisman, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, bersama jajaran manajemen.

Advertisement Baca Juga: Mesin Motor Dua Tak Mendadak Macet Saat Jalan, Ternyata Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya

Acara tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, serta perwakilan sejumlah institusi perbankan lainnya.

Bagi bank bjb, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan perusahaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan internal sekaligus mempererat hubungan dengan berbagai lembaga di sektor jasa keuangan.

Kirim 90 Peserta, Ikuti Berbagai Cabang Kompetisi

Dalam gelaran FKIJK Jawa Barat 2026, bank bjb menurunkan kontingen yang terdiri dari 90 orang.

Mereka berpartisipasi dalam sejumlah pertandingan olahraga serta perlombaan seni dan budaya.