RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mencatatkan pertumbuhan bisnis positif hingga akhir September 2026. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp6,13 triliun atau meningkat 10,02 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), di tengah dinamika perekonomian dan industri perbankan nasional.

Pencapaian tersebut mencerminkan penguatan fundamental bisnis sekaligus keberlanjutan transformasi BSI dalam membangun perbankan syariah yang modern, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan layanan masyarakat.

Sepanjang 2026, BSI menjalankan dua agenda transformasi utama. Pertama, pembaruan sistem core banking pada Mei 2026.

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Kedua, penerapan program pelayanan bertajuk Melayani Sepenuh Hati. Kedua inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman nasabah dan mengantarkan BSI masuk dalam jajaran lima besar BUMN dengan layanan terbaik pada ajang Danantara CX100.

Dampak dari transformasi tersebut turut terlihat melalui peningkatan kepercayaan masyarakat. Hingga September 2026, jumlah nasabah BSI telah mencapai 25 juta orang, sekaligus mencatatkan rekor baru bagi perseroan.

Advertisement Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, berharap berbagai pembaruan layanan yang dilakukan perusahaan dapat memberikan manfaat lebih luas.

Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh puluhan juta nasabah, tetapi juga masyarakat Indonesia melalui kontribusi ekonomi dan sosial.

Dari sisi kinerja keuangan, total aset BSI pada Triwulan III 2026 mencapai Rp475,37 triliun atau tumbuh 14,12 persen secara tahunan. Capaian tersebut menjadi posisi aset tertinggi sepanjang sejarah perseroan.

"Masyarakat beralih ke produk lokal dengan kualitas dan harga kompetitif, ini peluang dari sisi ekonomi karena memang kebutuhan konsumsinya tetap ada," ujarnya.

Pertumbuhan aset ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp386,07 triliun, meningkat 10,82 persen YoY. Struktur pendanaan juga semakin kuat berkat pertumbuhan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) sebesar 22,50 persen menjadi Rp253,56 triliun.