RADAR BOGOR – Berangkat dari potensi pertanian di wilayah Bogor, Muhamad Sulthoni mengembangkan usaha berbasis agroindustri yang menggabungkan produksi pupuk organik, penyediaan tanaman unggulan, hingga edukasi pengelolaan pertanian modern.

Usaha yang dirintis sejak 2023 tersebut berlokasi di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Kawasan ini, dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian dan perkebunan.

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Salah satu produk yang menjadi andalannya adalah Agroindustri SIMBIO ONOF, yakni pupuk organik yang tersedia dalam dua bentuk, yaitu cair dan padat.

Produk ini dikembangkan untuk mendukung kebutuhan budidaya tanaman sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian organik.

Advertisement Tak hanya berfokus pada produksi pupuk, Sulthoni juga mengembangkan usaha penyediaan berbagai tanaman yang memiliki potensi untuk dibudidayakan dan dipasarkan, seperti pisang, singkong, talas, dan nanas.

Produksi Pupuk Organik Dikembangkan hingga 20 Ton per Hari

Di balik pengembangan usahanya, Sulthoni menyebut kapasitas produksi pupuk organik cair dan padat yang dimilikinya mencapai 20 ton per hari.

Namun, kapasitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum luasnya pemahaman petani mengenai penggunaan pupuk organik sebagai alternatif dalam kegiatan pertanian.

"Saya memproduksi pupuk organik cair dan padat sebagai pendukungnya (tanaman yang ia jual), kapasitas produksi 20 ton per hari, tetapi belum maksimal karena petani belum familiar dengan produk tersebut," ujar Sulthoni.