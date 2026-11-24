RADAR BOGOR - AFFCO Grup Astra Bogor memperkuat koordinasi dan sinergi dengan jajaran kepolisian melalui audiensi bersama Polres Bogor, Selasa, 24 November 2026.

Adapun pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), keselamatan berkendara, hingga sosialisasi jaminan fidusia dan penerapan etika penagihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Memperkuat sinergi dengan kepolisian menjadi salah satu langkah dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

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Hal itu dilakukan AFFCO (Affiliated Companies) Grup Astra Bogor melalui audiensi dengan Polres Bogor.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga membahas sejumlah isu strategis.

Advertisement Mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), keselamatan berkendara (safety riding), hingga etika penagihan di lapangan.

Rombongan manajemen Grup Astra Bogor dipimpin Tiwi Pramesti yang juga menjabat Kepala Cabang ACC Bogor.

Kedatangan mereka disambut langsung Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung, bersama jajaran pejabat utama (PJU) Polres Bogor.

Dalam audiensi tersebut, Grup Astra Bogor memaparkan perkembangan operasional perusahaan, kontribusi terhadap perekonomian daerah, serta berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang tengah berjalan.

Selain itu, pihak Astra juga meminta arahan dan dukungan kepolisian dalam memperkuat sosialisasi terkait jaminan fidusia serta etika penagihan kepada masyarakat.