RADAR BOGOR – Kalangan pengusaha meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ikut mengendalikan kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai berpotensi menambah ketidakpastian bagi dunia usaha.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, kenaikan UMP di sejumlah daerah cukup signifikan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan perusahaan dalam menghitung biaya operasional dan menyusun rencana bisnis untuk tahun-tahun berikutnya.

“Kita pengusaha juga minta Kemenaker ikut turun tangan. Kontrol, jangan lepas tangan dengan adanya kenaikan yang enggak terkontrol seperti ini,” ujar Bob di Jakarta Selatan, Selasa, 24 November 2026.

Menurut Bob, dunia usaha saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, pemerintah diminta tidak menambah beban melalui kebijakan pengupahan yang sulit diprediksi.

Ia mencontohkan kenaikan UMP yang mencapai 42 persen di Bali dan sekitar 20 persen di Jawa Barat.

Advertisement Namun, Bob menegaskan persoalan utama pengusaha bukan hanya besaran kenaikan upah. Yang lebih dikhawatirkan adalah ketidakjelasan mengenai besaran kenaikan pada tahun-tahun berikutnya.

“Yang kita persoalkan bukan soal amount-nya, tapi tahun depan berapa naiknya? 40 persen lagi? Jadi enggak jelas. Ini yang paling dikhawatirkan dunia usaha, ketidakpastian,” katanya.

Menurut dia, perusahaan membutuhkan kepastian agar dapat menghitung biaya produksi dan menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama bagi industri manufaktur dan sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi.

Pengusaha Khawatir Berujung PHK

Bob mengatakan, perusahaan pada dasarnya tidak menginginkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, tekanan biaya yang semakin besar ditambah ketidakpastian regulasi dapat membuat kondisi perusahaan semakin sulit.