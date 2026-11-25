RADAR BOGOR – Penyaluran kredit konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan tren positif.

Hingga akhir Triwulan III 2026, nilai kredit pada segmen tersebut mencapai Rp242,9 triliun atau meningkat 9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pertumbuhan ini mencerminkan upaya BRI dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kepemilikan rumah dan kendaraan hingga kebutuhan finansial keluarga lainnya.

Advertisement Kredit konsumer juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian.

Pembiayaan untuk rumah tangga turut mendukung aktivitas di berbagai sektor, seperti properti, otomotif, serta industri lain yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat.

Komitmen BRI dalam memperkuat daya beli masyarakat dilakukan melalui penyaluran kredit konsumer yang sehat dan berkelanjutan.

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Selain menyediakan solusi pembiayaan, langkah ini juga diarahkan untuk mendukung konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Finance & Strategy BRI, Achmad Royadi, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026 pada 9 November 2026.

Ia menjelaskan, posisi kredit konsumer BRI hingga akhir September 2026 mencapai Rp242,9 triliun.

Angka tersebut tumbuh 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp222,9 triliun.