RADAR BOGOR - Penyedia Parcel dan Hampers Buah Ranum Fruit menyediakan bingkisan sehat dengan tampilan cantik yang menggemaskan.

Advertisement Menurut CEO Ranum Fruit Sabila Putri Dian, hal ini dilakukan karena melihat pilihan Parcel Buah yang tersedia sangat terbatas.

"Pilihan parcel buah yang tersedia desainnya masih itu-itu saja," sebutnya.

Sabila menyebutkan, permintaan datang dari perusahaan atau perseorangan yang ingin memberikan hadiah sehat dengan desain yang cantik.

Advertisement Tak hanya menyediakan Parcel Buah Cantik, Ranum Fruit juga memberikan garansi hampers siap dalam waktu satu jam.

"Parcel Buah garansi 1 jam jadi atau uang kembali," tegasnya.

Pengiriman instan tersedia khusus wilayah Jabodetabek dengan pilihan produk mulai dari Rp185.000 hingga jutaan rupiah.

"Market kita menengah dan menengah ke atas," ujar Sabila.

Hingga kini, Ranum Fruit telah dipercaya oleh lebih dari 500 pelanggan dan memiliki ulasan positif.

Sabila mengungkapkan, sejak berdirinya Ranum Fruit di tahun 2023, omsetnya telah meningkat hingga 6 kali lipat.