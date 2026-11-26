RADAR BOGOR – Bank Syariah Indonesia (BSI) semakin diminati kalangan generasi muda sebagai tempat mengembangkan kompetensi dan memulai karier profesional.

Hal ini terlihat dari tingginya minat terhadap Program Magang Nasional 2026, dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 20.000 orang.

Dari total pendaftar tersebut, BSI menerima 2.204 peserta atau sekitar 10 persen setelah melalui proses seleksi.

Advertisement Tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah semakin menarik bagi generasi Z, tidak hanya sebagai sektor layanan keuangan, tetapi juga sebagai ruang pengembangan talenta muda.

Direktur Compliance & Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menyampaikan bahwa tingginya jumlah pendaftar mencerminkan ketertarikan generasi muda terhadap industri perbankan syariah.

Advertisement Menurutnya, BSI berupaya membangun lingkungan kerja yang dinamis, nyaman, modern, dan inklusif agar para talenta muda memiliki ruang untuk berkarya serta mengembangkan kemampuan.

Keikutsertaan BSI dalam Program Magang Nasional 2026 juga menjadi bentuk dukungan perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia terhadap program pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus kesiapan kerja generasi muda.

Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 2026 yang menargetkan penyerapan hingga 150.000 peserta magang di seluruh Indonesia.

Pada penyelenggaraan tahun ini, jumlah peserta yang diterima BSI meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, BSI menerima 1.018 peserta, sedangkan pada 2026 jumlahnya bertambah menjadi 2.204 orang.