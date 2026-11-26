RADAR BOGOR – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memberantas praktik kecurangan atau fraud di Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Sinergi yang telah terjalin sejak 2016 itu difokuskan pada penegakan hukum, pemulihan aset, serta penyelesaian sengketa likuidasi BPR bermasalah.

Kolaborasi tersebut kembali diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS bersama jajaran Jamdatun Kejaksaan RI di Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis, 26 November 2026.

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Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar mengatakan, kolaborasi dengan Jamdatun menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi LPS, terutama menjamin simpanan nasabah dan melakukan resolusi terhadap BPR yang diserahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, setelah bank dinyatakan bermasalah, Direktorat Hukum LPS melakukan penelitian, pemeriksaan hingga investigasi untuk mengetahui penyebab kegagalan bank.

Advertisement Ary mengungkapkan, dari 166 BPR yang dilikuidasi, sekitar 80 hingga 90 persen di antaranya berkaitan dengan praktik fraud.

“Dalam konteks itu maka kami dengan Kejaksaan itu berkolaborasi di dalam melakukan tuntutan atau gugatan kepada pihak-pihak yang merugikan bank,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang hukum acara penyelesaian sengketa likuidasi bank melalui Pengadilan Niaga.

Ary menjelaskan, aturan baru itu diharapkan mampu memangkas waktu penyelesaian perkara yang sebelumnya dapat berlangsung hingga dua sampai tiga tahun.

Dia mencontohkan penanganan perkara Bank BPR Wijaya Kusuma di Surabaya. Melalui upaya pemulihan aset atau recovery, perkara yang ditangani LPS dapat memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dalam waktu sekitar tiga bulan.