RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui peran para Mantri yang menjadi ujung tombak pendampingan pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, BRI menggelar Jambore Mantri Nasional 2026 di Bali dengan melibatkan ratusan Mantri terbaik dari seluruh Indonesia.

Peran UMKM memang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Advertisement Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan sekadar penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

Sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menopang perekonomian keluarga, serta menjadi sumber penghasilan bagi jutaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Di balik perkembangan usaha mikro tersebut, terdapat kontribusi Mantri BRI yang setiap hari berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

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Mereka mendengarkan kebutuhan nasabah, memberikan pendampingan, serta membantu membuka akses pembiayaan agar usaha masyarakat dapat berkembang.

Dedikasi yang dibangun melalui kedekatan dengan masyarakat inilah yang menjadi salah satu kekuatan BRI dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian tersebut, BRI mempertemukan para Mantri berprestasi dalam Jambore Mantri Nasional 2026.

Jambore Mantri Nasional 2026 Diikuti 1.220 Peserta

Kegiatan yang berlangsung di Bali pada 21 November 2026 ini mengusung tema “Melangkah Bersama, Memberi Makna Indonesia”.