RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI terus memperkuat bisnis bullion dengan membidik pasar korporasi dan institusi.

Melalui layanan BEWIZE Gold, perusahaan kini dapat melakukan transaksi sekaligus mengelola portofolio emas secara digital dalam satu platform terintegrasi.

Layanan tersebut menjadi bagian dari platform cash management BEWIZE by BSI. Kehadirannya memungkinkan perusahaan dan institusi mengakses berbagai transaksi emas dengan lebih praktis, mulai dari pembelian hingga pemantauan kepemilikan aset.

Advertisement Langkah ekspansi ini sekaligus menjadi strategi BSI untuk menciptakan sumber pertumbuhan bisnis baru.

Terlebih, kebutuhan perusahaan dalam mengelola aset dan mengoptimalkan aktivitas keuangan semakin beragam.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai segmen korporasi dan institusi menyimpan peluang besar bagi perkembangan industri emas nasional.

Advertisement Baca Juga: Jangkar Eco Park Sukamakmur Bogor, Wisata Keluarga dengan Taman Satwa dan Aviary

Menurutnya, pemanfaatan emas di kalangan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga dapat mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan keuangan.

Potensi pemanfaatan emas di segmen korporasi dan institusi masih sangat luas. Emas tidak hanya dapat menjadi instrumen investasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk diversifikasi aset, pengelolaan treasury, hingga program reward dan apresiasi karyawan.

"Melalui BEWIZE Gold, BSI menghadirkan akses transaksi emas yang semakin mudah, transparan, terintegrasi, dan efisien bagi perusahaan,” ujar Anggoro.

BEWIZE Gold pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2026 dalam rangkaian BSI International Expo di Jakarta.