RADAR BOGOR – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Likuidator Bersertifikat Indonesia (ALBI) untuk meningkatkan kualitas tenaga likuidator.

Kerja sama LPS dan ALBI ini difokuskan pada penguatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menangani proses likuidasi bank.

Langkah LPS dan ALBI tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya. Termasuk mengoptimalkan pengembalian aset sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

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Komitmen kolaborasi itu ditandai dengan peluncuran kerja sama LPS dan ALBI yang dilanjutkan melalui diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan yang diikuti 50 anggota ALBI tersebut berlangsung di Hotel Swiss-Bel Bogor, Jumat, 27 November 2026.

Advertisement Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi, mengatakan kompetensi dan integritas likuidator menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses likuidasi.

Menurutnya, kemampuan likuidator dalam mengoptimalkan pengembalian aset atau asset recovery turut menentukan efektivitas penyelesaian bank.

“Salah satu tools LPS dalam meningkatkan asset recovery atas penjaminan simpanan adalah likuidasi. Oleh karena itu, kami membutuhkan likuidator yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Kepercayaan publik sangat bergantung pada integritas para likuidator,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Dalam kerja sama tersebut, LPS dan ALBI menyepakati empat bidang kolaborasi utama.

Pertama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme likuidator.