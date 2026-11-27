RADAR BOGOR – APCO Holding Company (APCO Group) menggandeng ICS Compute dan Amazon Web Services (AWS) untuk memperkuat infrastruktur digital lima lini bisnis di bawah naungannya.

Kolaborasi APCO Group dan AWS ini menjadi langkah perusahaan dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional.

Kerja sama APCO Group dan AWS ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk Tech Leadership through Enterprise Cloud di Nako Arena Kuntum Tajur, Kota Bogor, Jumat, 27 November 2026.

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Kegiatan ini dihadiri jajaran direksi APCO Group, pimpinan ICS Compute, perwakilan AWS Indonesia, awak media, serta perwakilan Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Melalui kerja sama tersebut, APCO Group akan mengintegrasikan teknologi enterprise cloud AWS dengan pendampingan ICS Compute.

Advertisement Langkah ini diarahkan untuk membangun perusahaan jasa berbasis teknologi atau tech-enabled service company.

COO APCO Group, Awaluddin Sarmidi, mengatakan keandalan infrastruktur digital menjadi kebutuhan penting untuk memenuhi ekspektasi pelanggan korporasi.

Terutama dalam hal keamanan data, ketersediaan sistem, hingga fleksibilitas kapasitas teknologi sesuai kebutuhan operasional.

Menurutnya, dukungan sistem digital yang kuat juga memungkinkan perusahaan merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan akurat.

“Pada akhirnya, manfaat keandalan infrastruktur ini akan dirasakan langsung oleh para pelanggan kami melalui layanan yang lebih presisi, transparan, dan terukur,” ujar Awaluddin.