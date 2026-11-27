RADAR BOGOR – Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor ekonomi kreatif menjadi perhatian dalam pertemuan CEO Luna Gitar, Tatag Bintara Yudha, dengan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Nyoman Adhi Suryadnyana.

Pertemuan BPK RI dan CEO Luma Gitar tersebut menjadi momentum untuk membahas pentingnya perhatian dan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga negara, terhadap keberlangsungan serta pengembangan pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dalam kesempatan bertemu BPK RI itu, CEO Luna Gitar menyampaikan harapannya agar pelaku usaha mendapatkan dukungan nyata sehingga mampu terus berkembang dan berinovasi.

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Menurutnya, keberpihakan terhadap UKM dan ekonomi kreatif dapat menjadi dorongan bagi para pelaku usaha untuk memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Nyoman pun menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan kedua sektor tersebut.

Advertisement Ia menilai UKM dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"UKM dan ekonomi kreatif merupakan salah satu andalan perekonomian bangsa yang harus terus didukung keberlangsungannya," ujarnya.

Ia juga menilai Luna Gitar menjadi salah satu contoh usaha ekonomi kreatif yang mampu berkembang menjadi kegiatan produktif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

“Keberadaan usaha seperti Luna Gitar menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, dan keberanian berwirausaha dapat menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung. Hal ini juga sejalan dengan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui seluruh lini potensi bangsa, termasuk UKM dan ekonomi kreatif,” beber Nyoman.

Sementara itu, Tatag berharap perhatian dari berbagai pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ekosistem UKM dan ekonomi kreatif di Indonesia.