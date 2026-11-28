RADAR BOGOR – Berawal dari toko kelontong sederhana, Harmanta berhasil mengembangkan usahanya menjadi BRILink Agen Loket Amanah di Caturharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perjalanan yang dimulai sejak 2010 itu kini membuahkan hasil. Tak hanya memperluas layanan transaksi keuangan bagi masyarakat, BRILink Agen Loket Amanah juga berkembang hingga mampu mempekerjakan 17 orang dari lingkungan sekitar.

Pada awal merintis usaha, Harmanta mengaku menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan modal dan persaingan dengan toko kelontong lain yang lebih besar menjadi hambatan dalam mengembangkan BRILink Agen Loket Amanah.

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“Jadi, saya memulai toko kelontong itu dulu di tahun 2010. Awalnya sangat kecil. Tantangan terberat waktu itu mungkin dari sisi modal. Selain itu, pesaingnya juga sangat banyak, apalagi di samping toko kita itu sudah banyak toko kelontong yang sangat besar,” kenang Harmanta.

Peluang Baru Bersama BRILink

Advertisement Titik perubahan terjadi pada 2014. Saat itu, seorang pegawai BRI menawarkan Harmanta untuk bergabung menjadi BRILink Agen.

Awalnya, ia belum memahami layanan tersebut. Namun, melalui pendampingan dari petugas BRI, Harmanta mulai mengenal sistem dan peluang usaha yang bisa dikembangkan.

“Awalnya saya belum tahu apa itu BRILink Agen. Waktu itu, tahun 2014, saya ditawari oleh pegawai BRI untuk bergabung. Setelah mendapat pendampingan dan mulai memahami layanannya, kami melihat ada peluang untuk mengembangkan usaha ini menjadi bisnis yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Sejak bergabung, Harmanta berupaya meningkatkan kualitas tempat usaha sekaligus menjaga pelayanan kepada pelanggan.

Perlahan, BRILink Agen Loket Amanah semakin dikenal masyarakat.

Pelanggan yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga petani.