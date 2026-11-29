RADAR BOGOR – Berangkat dari sebuah toko kelontong sederhana dengan keterbatasan modal, Saipul Muarif bersama istrinya, Ummi Arifah, berhasil mengembangkan usaha keluarga di Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah.

Toko Ipul yang mereka rintis tidak hanya menjadi sumber penghidupan keluarga, tetapi juga berkembang sebagai tempat masyarakat sekitar mengakses berbagai layanan transaksi keuangan.

Perkembangan usaha tersebut semakin terasa sejak Saipul bergabung sebagai BRILink Agen sekitar 2016.

Keputusan itu dilatarbelakangi kebutuhan warga yang saat itu kerap mengalami kendala ketika hendak membayar tagihan listrik, terutama di luar jam operasional bank.

Melihat kondisi tersebut, Saipul kemudian menghadirkan layanan transaksi melalui BRILink Agen di tokonya.

Advertisement Pada awal pengoperasian, belum banyak warga yang mengetahui fasilitas tersebut. Namun, informasi dari mulut ke mulut membuat semakin banyak masyarakat mengenal Toko Ipul sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan secara online.

Seiring waktu, jenis transaksi yang dilayani pun semakin beragam. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak memanfaatkan layanan untuk transfer dan pembayaran tagihan, kini BRILink Agen Toko Ipul juga membantu kebutuhan transaksi para pelaku usaha kecil.

“Waktu itu banyak warga yang kesulitan kalau mau bayar listrik, apalagi kalau sudah di luar jam operasional bank, dari situ saya melihat kebutuhan masyarakat dan akhirnya mulai membuka layanan BRILink Agen,” ujar Saipul mengisahkan perjalanannya.

Pedagang gorengan hingga penjual buah termasuk di antara warga yang merasakan manfaatnya. Saipul mencontohkan pedagang buah yang perlu mengirimkan uang kepada pengepul untuk mendapatkan pasokan dagangan.

Melalui layanan tersebut, mereka dapat menyelesaikan transaksi dengan lebih mudah tanpa harus meninggalkan tempat usaha dalam waktu lama.