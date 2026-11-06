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Film

Trailer Jumanji: Open World Dirilis, Dunia Permainan Kini Mengancam Kehidupan Nyata

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Penulis: Yosep Awaludin
Materi promosi resmi film Jumanji: Open World yang memperkenalkan petualangan terbaru para karakter menjelang penayangan pada Desember 2026. (Foto: Sony Pictures Entertainment)
Materi promosi resmi film Jumanji: Open World yang memperkenalkan petualangan terbaru para karakter menjelang penayangan pada Desember 2026. (Foto: Sony Pictures Entertainment)

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RADAR BOGOR – Petualangan baru Jumanji menghadirkan ancaman yang lebih besar. Kali ini, batas antara dunia permainan dan kehidupan nyata mulai menghilang.

Situasi tersebut menjadi gambaran utama dalam trailer terbaru film Jumanji : Open World yang dirilis Sony Pictures Entertainment pada 28 Oktober 2026.

Cuplikan tersebut memperlihatkan kembalinya para karakter utama dalam petualangan fantasi yang penuh tantangan.

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Mereka harus menghadapi kekacauan setelah dunia Jumanji keluar dari konsol dan mulai memasuki kehidupan nyata.

Film ini sekaligus menjadi bagian penutup trilogi modern Jumanji yang dibintangi Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan.

Peluncuran trailer terbaru juga menjadi salah satu langkah promosi menjelang penayangan film tersebut pada musim liburan akhir tahun.

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Dunia Jumanji Kini Mengancam Kehidupan Nyata

Jumanji: Open World menawarkan konsep petualangan berbeda dibandingkan dua film sebelumnya.

Jika sebelumnya para karakter harus masuk ke dalam permainan untuk menghadapi berbagai rintangan, kini ancaman justru datang ketika dunia Jumanji mulai keluar dari konsol.

Kondisi tersebut membuat kekacauan permainan meluas hingga ke kehidupan nyata.

Para karakter pun kembali dihadapkan pada situasi berbahaya dan tantangan yang tidak biasa.

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Editor : Yosep Awaludin
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