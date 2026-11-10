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Film

Trailer Lords of War Dirilis, Nicolas Cage Kembali Jadi Yuri Orlov dan Hadapi Anaknya Sendiri

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Penulis: Yosep Awaludin
Tangkapan layar teaser resmi Lords of War yang menampilkan Nicolas Cage sebagai Yuri Orlov di tengah latar kota yang dilanda konflik. (Foto: Vertical/YouTube)
Tangkapan layar teaser resmi Lords of War yang menampilkan Nicolas Cage sebagai Yuri Orlov di tengah latar kota yang dilanda konflik. (Foto: Vertical/YouTube)

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RADAR BOGOR – Konflik perdagangan senjata internasional kembali menjadi inti cerita film Lords of War.

Sekuel Lords of War, film kriminal thriller yang dibintangi Nicolas Cage ini mempertemukan Yuri Orlov dengan ancaman baru yang justru datang dari keluarganya sendiri.

Distributor Vertical merilis teaser resmi Lords of War pada 4 November 2026. Dalam cuplikan tersebut, Nicolas Cage kembali memerankan Yuri Orlov, seorang pedagang senjata internasional yang harus menghadapi konflik besar setelah putranya, Anton Orlov, mulai membangun kekuatan sendiri.

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Karakter Anton diperankan Bill Skarsgård. Ia digambarkan berambisi menghancurkan warisan bisnis yang selama ini dibangun sang ayah. Cerita ini melanjutkan kisah Lord of War, film pertama yang dirilis pada 2005.

Kehadiran sekuel tersebut membawa konflik yang lebih personal. Yuri bukan hanya berhadapan dengan persaingan bisnis perdagangan senjata, tetapi juga harus menghadapi sosok yang memiliki hubungan darah dengannya.

Persaingan Yuri Orlov dan Anton dalam Bisnis Senjata

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Dalam Lords of War, Yuri Orlov kembali terseret ke dalam dunia perdagangan senjata internasional yang telah membentuk perjalanan hidupnya.

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Kali ini, ancaman datang dari Anton Orlov yang ingin membangun kekuatan dengan caranya sendiri.

Putra Yuri tersebut berupaya mengumpulkan pasukan tentara bayaran untuk terlibat dalam konflik di kawasan Timur Tengah.

Ambisi Anton perlahan memicu perseteruan dengan ayahnya. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi ikatan justru berubah menjadi persaingan berbahaya yang mempertaruhkan pengaruh dan reputasi Yuri.

Selama bertahun-tahun, Yuri telah membangun jaringan serta kekuasaan dalam bisnis perdagangan senjata. Namun, kehadiran Anton berpotensi mengguncang semua yang telah dicapainya.

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Editor : Yosep Awaludin
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