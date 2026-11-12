Brad Pitt Kembali Jadi Cliff Booth, Trailer Terbaru Ungkap Aksi Baku Tembak dan Gangster

RADAR BOGOR – Petualangan Cliff Booth kembali berlanjut dalam film terbaru garapan David Fincher berjudul The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Netflix merilis trailer keduanya pada 6 November 2026, memperlihatkan lebih banyak ketegangan yang dialami karakter pemeran pengganti tersebut saat terlibat dalam persoalan berbahaya di balik industri hiburan Hollywood.

Diperankan kembali oleh Brad Pitt, Cliff Booth kini menjalani kehidupan berbeda dari kisah sebelumnya.

Advertisement Film ini mengambil latar Los Angeles pada 1977, atau delapan tahun setelah kejadian dalam Once Upon a Time… in Hollywood.

Disutradarai David Fincher dengan naskah yang ditulis Quentin Tarantino, film tersebut menghadirkan kisah baru tentang Cliff yang harus membantu seorang bintang televisi menghadapi masalah rumit. Cuplikan terbaru juga memberikan gambaran lebih luas mengenai konflik yang menjadi inti cerita.

Cliff Booth Terlibat Persoalan Berbahaya di Hollywood

Advertisement Dalam film terbarunya, Cliff Booth tidak lagi hanya mengandalkan profesi sebagai pemeran pengganti.

Ia menjalani sejumlah pekerjaan, termasuk mengelola proyektor bioskop dan bekerja di sebuah bar.

Meski begitu, Cliff tetap menerima berbagai tugas yang membutuhkan keahlian khususnya.

Situasi berubah ketika Karen Crosby, agen artis yang diperankan Elizabeth Debicki, menghubunginya atas permintaan salah satu kliennya, Charlie Peters.

Charlie merupakan bintang televisi yang diperankan Scott Caan. Sosok tersebut dikenal sering melakukan sendiri adegan-adegan berbahaya dalam pekerjaannya.