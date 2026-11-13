Children of Blood and Bone Siap Guncang Bioskop 2027, Ini Kisah dan Jadwal Tayangnya

RADAR BOGOR – Dunia fantasi Orïsha segera hadir di layar lebar melalui film terbaru Paramount Pictures, Children of Blood and Bone.

Diadaptasi dari novel laris karya Tomi Adeyemi, film ini menawarkan petualangan penuh sihir, peperangan, serta perjuangan merebut kembali kekuatan yang dirampas dari sebuah kaum.

Antusiasme terhadap film tersebut semakin meningkat setelah akun resmi Children of Blood and Bone mengunggah video pengumuman trailer terbaru pada 11 November 2026.

Advertisement Dalam video itu, enam pemeran utama tampil bersama di sebuah ruangan bernuansa hangat dengan latar draperi merah. Mereka mengumumkan bahwa trailer terbaru akan dirilis keesokan harinya.

Film garapan sutradara Gina Prince-Bythewood ini dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop dan IMAX pada 15 Januari 2027.

Proyek tersebut menjadi salah satu film fantasi berskala besar yang mengangkat mitologi dan kekayaan budaya Afrika Barat ke dalam produksi layar lebar.

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Kisahnya berlatar di Orïsha, sebuah negeri yang dahulu dipenuhi kekuatan sihir. Namun, kekuatan tersebut dirampas oleh penguasa yang merasa takut terhadap kemampuan kaum maji.

Tokoh utama bernama Zélie Adebola, diperankan Thuso Mbedu, merupakan gadis muda berambut putih dari keturunan maji.

Dalam perjalanannya, Zélie menyadari bahwa dirinya memiliki warisan kekuatan yang jauh lebih besar dari perkiraannya.

Kesadaran tersebut membawanya pada sebuah misi besar untuk mengembalikan sihir kepada kaumnya yang selama ini kehilangan kekuatan.