Film Animasi Ray Gunn Segera Tayang di Netflix, Intip Kisah dan Jadwal Rilisnya

RADAR BOGOR – Film animasi bergenre fiksi ilmiah dengan sentuhan misteri noir, Ray Gunn, mulai memperlihatkan petualangan uniknya melalui trailer resmi yang dirilis pada 12 November 2026.

Karya terbaru Skydance Animation garapan sutradara peraih Oscar, Brad Bird, ini langsung menarik perhatian berkat perpaduan aksi, humor, dan latar kota futuristik bergaya klasik.

Trailer tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @raygunn_museum. Ceritanya berpusat pada Ray Gunn, seorang detektif swasta yang tampil dengan jas trench coat biru dan dasi oranye.

Advertisement Cuplikan dibuka dengan suasana sebuah toko senjata yang memasang papan bertuliskan “Sorry WE'RE CLOSED”.

Ray kemudian masuk dan menemui Nathan, sang pemilik toko, yang sedang memperlihatkan senjata sinar generasi terbaru.

Nathan mencoba senjata tersebut dengan menembakkannya hingga menghasilkan ledakan berwarna hijau.

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Dampaknya, berbagai barang di dalam toko berhamburan dan berantakan. Ray yang berada di lokasi hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian tersebut.

Adegan pembuka itu sekaligus memperkenalkan suasana dunia dalam film Ray Gunn.

Ceritanya mengambil latar sebuah kota retro-futuristik yang menggabungkan nuansa era 1950-an dengan teknologi masa depan.

Kota tersebut digambarkan memiliki mobil terbang, kereta layang, jetpack, serta deretan papan neon yang menghiasi bangunan. Identitas Skydance Animation juga ditampilkan pada bagian awal trailer.