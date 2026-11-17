RADAR BOGOR – Robert Pattinson resmi menjadi James Bond berikutnya. Aktor asal Inggris itu akan mengambil alih peran agen 007 yang sebelumnya dimainkan Daniel Craig, sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai sosok penerusnya.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi pada Senin, 16 November 2026 dan dilansir Variety. Robert Pattinson mengaku sangat tersanjung sekaligus bangga mendapat kesempatan memerankan James Bond, salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah perfilman.

“James Bond adalah salah satu karakter paling legendaris dalam dunia perfilman, dan dipercaya untuk memerankan 007 merupakan kehormatan seumur hidup,” ujar Robert Pattinson.

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Pemeran Batman tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada sutradara Denis Villeneuve serta jajaran produser dan Amazon MGM Studios yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

“Mengatakan bahwa peran ini adalah impian yang menjadi kenyataan bahkan belum cukup untuk menggambarkan betapa berartinya hal ini. Aku sangat antusias dengan kemitraan ini dan pekerjaan yang akan kami lakukan bersama tim yang luar biasa ini,” lanjutnya.

Advertisement Villeneuve yang dipercaya menyutradarai film James Bond terbaru turut menyambut Pattinson. Sutradara Dune tersebut menyebut Pattinson memiliki karakter yang tepat untuk membawa sosok 007 ke era baru.

“Aku senang luar biasa menyambut Robert Pattinson sebagai James Bond baru kami! Dia punya jiwa 007 yang tak lekang oleh waktu dan menghadirkan semangat yang benar-benar baru. Tidak sabar untuk segera memulainya!” ujar Villeneuve.

Dalam proyek terbaru ini, Villeneuve akan bekerja bersama produser Amy Pascal dan David Heyman. Pascal dikenal melalui keterlibatannya dalam waralaba Spider-Man, sementara Heyman merupakan salah satu produser utama franchise Harry Potter.

Tanya Lapointe ditunjuk sebagai produser eksekutif, sedangkan skenario film akan ditulis Steven Knight.

Pattinson kini resmi meneruskan tongkat estafet James Bond dari Daniel Craig. Craig terakhir kali tampil sebagai 007 dalam No Time to Die yang dirilis pada 2021.