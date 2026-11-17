RADAR BOGOR – Studio animasi Disney dan Pixar kembali memperkenalkan karya terbarunya melalui film berjudul Gatto.

Mengangkat kisah seekor kucing hitam yang menjalani kehidupan penuh petualangan di Venesia, film animasi ini menawarkan cerita tentang kesempatan kedua, pencarian jati diri, dan arti penting sebuah kehidupan.

Trailer perdana Gatto dirilis melalui akun Instagram resmi Disney, @disney, pada 13 November 2026.

Advertisement Film yang dijadwalkan hadir di bioskop pada 5 Maret 2027 tersebut langsung menarik perhatian berkat pendekatan visual bergaya painterly atau menyerupai lukisan, berbeda dari tampilan animasi digital yang selama ini identik dengan Pixar.

Cerita berpusat pada Nero, seekor kucing hitam kecil dengan mata hijau terang yang tinggal di kota Venesia, Italia.

Dalam kesehariannya, Nero bekerja untuk Rocco, kucing putih bertubuh besar yang memimpin kelompok kucing jalanan sekaligus menjalankan aktivitas kriminal di kota kanal tersebut.

Nero terbiasa menikmati hidup tanpa banyak aturan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mencuri ikan dari pasar, termasuk saat momen yang disebut Tuna Tuesday.

Aksinya kerap membuat para pedagang kesal hingga mengejarnya sambil meneriakkan sebutan "wretched black cat".

Namun, kehidupan bebas yang selama ini dinikmati Nero mendadak berubah setelah sebuah kejadian membawanya jatuh ke kanal.

Di tempat itu, ia bertemu sosok misterius yang penampilannya menyerupai dokter wabah dengan topeng berparuh burung.