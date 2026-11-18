RADAR BOGOR – Aktris Korea Selatan Han So Hee mengungkap perkembangan terbaru produksi serial live action Solo Leveling yang tengah digarap Netflix.

Dalam wawancara eksklusif bersama majalah ELLE, Han So Hee mengatakan proses syuting serial Netflix adaptasi populer tersebut baru berjalan sekitar setengah perjalanan.

Han So Hee dipercaya memerankan Cha Hae In, hunter perempuan satu-satunya yang memiliki peringkat S-rank dalam semesta Solo Leveling.

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Peran tersebut sekaligus memperkuat deretan karakter perempuan tangguh yang pernah dimainkan Han So Hee, setelah tampil dalam serial Netflix seperti My Name (2021) dan Gyeongseong Creature (2023).

Dalami Karakter Cha Hae In

Advertisement Meski Cha Hae In dikenal sebagai sosok petarung yang kuat, Han So Hee mengaku masih terus mendalami karakter tersebut.

Menurutnya, ada sisi lembut dan emosional yang justru menjadi bagian penting dari kepribadian sang hunter.

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“Aku sedang dalam proses mengenal Hae In lebih jauh. Tapi di lubuk hati terdalam, aku melihatnya sebagai seseorang yang sangat sensitif bahkan lebih dari siapa pun,” ujar Han So Hee dalam wawancara tersebut.

Ia menggambarkan Cha Hae In sebagai seseorang yang berusaha melindungi dirinya sekaligus orang-orang di sekitarnya.

Di balik kehidupan sebagai hunter, karakter tersebut tetap memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa dan melihat orang-orang di sekitarnya bahagia.

“Dia berjuang buat melindungi dirinya sendiri sambil berusaha melindungi orang lain, dan hidup sebagai manusia biasa. Dia ingin semua orang berakhir bahagia,” lanjutnya.