RADAR BOGOR – Kisah cinta yang awalnya terasa hangat ternyata menyimpan ancaman mengerikan.

Gambaran tersebut menjadi daya tarik trailer final film thriller romantis supernatural berjudul Remain, yang resmi diperkenalkan melalui akun Instagram mnight pada 17 November 2026.

Film ini menjadi proyek kolaborasi perdana antara sutradara M. Night Shyamalan dan penulis novel romantis Nicholas Sparks.

Advertisement Mengusung konsep yang disebut sebagai “AN OTHERWORLDLY COLLABORATION”, Remain dijadwalkan hadir secara eksklusif di bioskop mulai 5 Februari 2027.

Trailer memperlihatkan Jake Gyllenhaal sebagai Tate, seorang arsitek yang memilih menyewa rumah terpencil di kawasan pesisir untuk mencari ketenangan.

Namun, keputusan tersebut justru membawanya pada serangkaian kejadian aneh yang perlahan mengubah suasana romantis menjadi pengalaman penuh teror.

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Pertemuan Tate dan Ren di Rumah Tua

Cuplikan film dibuka dengan panorama rumah batu berusia tua yang berdiri di tengah pepohonan lebat.

Tate terlihat memasuki bangunan tersebut melalui pintu kayu berbentuk lengkung, kemudian berjalan melewati area dapur yang tampak terang.

Suasana berubah ketika ia mendapati seorang perempuan berada di dalam dapur. Sosok tersebut adalah Ren, karakter yang diperankan Phoebe Dynevor.

Ren tampil mengenakan sweater merah muda berukuran besar sambil memasak dengan santai.