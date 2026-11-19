RADAR BOGOR – Penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU) di Indonesia mendapat kejutan menjelang penayangan film Avengers: Doomsday.

Disney+ Indonesia membagikan trailer terbaru melalui akun Instagram resminya, @disneyplusid, pada 14 November 2026.

Video tersebut sekaligus menjadi ajakan bagi penggemar untuk kembali menyaksikan perjalanan para superhero Marvel melalui film-film sebelumnya.

Advertisement Langkah ini dilakukan menjelang hadirnya cerita yang disebut sebagai puncak Multiverse Saga dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 16 Desember 2026.

Trailer diawali dengan rangkaian close-up sejumlah karakter Marvel, di antaranya Doctor Strange, Groot, dan Rocket Raccoon yang menatap langsung ke arah kamera.

Setelah itu, tayangan beralih ke potongan adegan ikonik dari berbagai film MCU, mulai dari Black Panther, Captain America, hingga Thor yang mengangkat palu Mjolnir.

Rangkaian visual tersebut diperkuat dengan narasi, “Every Story, Every Hero, Every Moment Leads To This”.

Kalimat itu menggambarkan bagaimana perjalanan panjang para karakter Marvel akan bermuara pada satu peristiwa besar dalam Avengers: Doomsday.

Suasana trailer kemudian berubah ketika sosok Doctor Doom diperlihatkan berdiri mengenakan topeng metal dan jubah hijau.

Sejumlah superhero tampak bersiap menghadapi ancaman besar, termasuk Shuri dengan armor Black Panther, Sam Wilson sebagai Captain America, serta Thor yang memanggil kekuatan petir.