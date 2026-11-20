RADAR BOGOR – Kerinduan penggemar terhadap petualangan dinosaurus dalam The Land Before Time (1988) kembali terobati lewat proyek animasi berjudul Littlefoot.

Film pendek fan-made ini mencuri perhatian setelah trailer resminya diluncurkan melalui kanal YouTube Imoria Pictures pada 18 November 2026.

Menariknya, proyek yang menghidupkan kembali karakter-karakter ikonis tersebut dikerjakan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Advertisement Produksinya melibatkan tim sukarelawan dari berbagai negara dan membutuhkan waktu pengerjaan selama tiga tahun.

Littlefoot merupakan film pendek animasi 3D berdurasi sekitar 15 menit yang diproduksi Imoria Pictures dan disutradarai Joey Lever.

Karya ini bukan bagian dari produksi resmi Universal Pictures, melainkan sebuah proyek penghormatan atau tribute non-komersial terhadap film The Land Before Time.

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Joey Lever mulai membangun tim produksi sejak 2017. Para animator, musisi, dan pengisi suara yang terlibat berasal dari berbagai negara serta memiliki kesamaan, yakni tumbuh bersama cerita petualangan dinosaurus dalam The Land Before Time.

Trailer Littlefoot Tampilkan Kelahiran Dinosaurus hingga Kemunculan Sharptooth

Cuplikan trailer Littlefoot dibuka dengan adegan telur dinosaurus yang mulai menetas.

Dari dalamnya muncul seekor bayi dinosaurus jenis longneck yang menjadi bagian awal perjalanan cerita.

Visual kemudian memperlihatkan bentang alam luas dengan kawanan dinosaurus yang melakukan migrasi saat matahari mulai terbenam.