RADAR BOGOR – Sutradara Joko Anwar memberikan sedikit gambaran mengenai proyek terbaru dari waralaba Pengabdi Setan. Film ketiga yang diberi judul Pengabdi Setan: Origin disebut akan dibuka dengan latar Prancis pada 1518.

Bocoran Pengabdi Setan 3 tersebut disampaikan Joko Anwar setelah meraih penghargaan Sutradara Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026, Jumat, 20 November 2026 malam.

Saat ditemui awak media, Joko Anwar mengungkap bahwa proses produksi Pengabdi Setan 3 akan berlangsung di Prancis.

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Dia juga menyebut film tersebut akan membawa penonton ke Prancis pada awal abad ke-16.

“Pengabdi Setan 3, kan? Syutingnya di Prancis, akan dibuka dengan Prancis tahun 1518,” kata Joko.

Advertisement Menurutnya, cerita film tersebut nantinya berkaitan dengan persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Ya, gitu. Akan menceritakan tentang kenapa Indonesia sekarang sangat bermasalah,” lanjutnya.

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Joko juga menilai perfilman Indonesia seharusnya tidak terlepas dari kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ia ingin karya film dapat menjadi gambaran sekaligus refleksi terhadap keadaan Indonesia.

“Aku rasa semua film Indonesia harus mencerminkan bagaimana Indonesia sekarang, yaitu memang enggak baik-baik saja, emang sakit banget,” ujarnya.

Sementara itu, Joko Anwar membawa pulang Piala Citra FFI 2026 melalui film Ghost in the Cell.