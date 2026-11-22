RADAR BOGOR – Perjuangan dua saudari menghadapi kekejaman pendudukan Nazi di Prancis menjadi inti cerita film drama sejarah The Nightingale.

Film yang dibintangi kakak beradik Dakota Fanning dan Elle Fanning ini mulai memperlihatkan gambaran kisahnya melalui trailer resmi yang dirilis Sony Pictures pada 19 November 2026.

Kehadiran keduanya menjadi salah satu daya tarik utama film tersebut. Untuk pertama kalinya, Dakota dan Elle Fanning tampil bersama dalam satu film dengan memerankan karakter yang juga merupakan kakak beradik.

Advertisement The Nightingale diangkat dari novel laris karya Kristin Hannah yang diterbitkan pada 2015.

Film ini diarahkan sutradara Michael Morris dan diproduksi oleh Hello Sunshine, perusahaan produksi milik Reese Witherspoon.

Penonton dijadwalkan dapat menyaksikan film tersebut di bioskop mulai 19 Maret 2027.

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Dalam cerita ini, Dakota Fanning memerankan Vianne, sosok kakak yang berusaha mempertahankan kehidupan keluarganya di tengah situasi Prancis yang berada di bawah pendudukan Nazi.

Di sisi lain, Elle Fanning memainkan Isabelle, adik perempuan pemberani yang memilih terlibat dalam gerakan perlawanan atau Resistance dengan nama sandi The Nightingale.

Trailer dibuka dengan suasana hangat dan intim yang memperlihatkan kehidupan kedua saudari sebelum perang mengubah segalanya.

Kedamaian itu kemudian terusik ketika pesawat-pesawat tempur melintas di langit dan pasukan Jerman mulai memasuki kota tempat mereka tinggal.