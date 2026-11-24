RADAR BOGOR – Sharwanand tampil dengan karakter yang jauh berbeda dari biasanya dalam trailer film terbarunya, Bhogi.

Film aksi periode berbahasa Telugu ini menyuguhkan pertarungan brutal, adegan penuh darah, serta atmosfer desa yang gelap dan penuh ketegangan.

Trailer resmi Bhogi dirilis pada 22 November 2026 melalui kanal YouTube dan akun Instagram resmi film tersebut.

Advertisement Sejak kemunculannya, cuplikan film yang dibintangi Charming Star Sharwanand ini langsung menarik perhatian penggemar perfilman Telugu atau Tollywood.

Bhogi menjadi film ke-38 dalam perjalanan karier Sharwanand. Film ini disutradarai oleh Sampath Nandi dan diproduksi K.K. Radhamohan melalui rumah produksi Sri Sathya Sai Arts, dengan Lakshmi Radhamohan sebagai pihak yang mempersembahkan film tersebut.

Selain Sharwanand, film ini juga melibatkan sejumlah pemain lainnya, termasuk Anupama Parameswaran dan Dimple Hayathi. Sementara itu, komposisi musik dipercayakan kepada Bheems Ceciroleo.

Advertisement Baca Juga: Royal Enfield Guerrilla Apex 450 Hadir di Indonesia, Tampil Lebih Sporty dan Agresif

Film Bhogi dijadwalkan mulai tayang di bioskop seluruh dunia pada 27 November 2026.

Trailer Bhogi Tampilkan Sharwanand dalam Pertarungan Brutal

Cuplikan film dibuka dengan suasana sebuah desa yang gelap dan terasa mencekam.

Sharwanand muncul dengan penampilan berbeda, rambut keriting, jenggot lebat, serta pakaian tradisional yang memperkuat karakter pria desa.

Visual kemudian berpindah ke adegan malam yang dipenuhi api ritual dan cahaya obor. Sejumlah warga terlihat berkumpul dalam suasana yang penuh ketegangan.